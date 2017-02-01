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Пенза Лайф Инфо Общество Пензенец разоблачил молодых цыганок, претворявшихся бабушками-попрошайками

Пензенец разоблачил молодых цыганок, претворявшихся бабушками-попрошайками

01.02.2017 09:30 Новости - Общество
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В центре Пензы прохожий разоблачил двух женщин, просивших подаяние на улице.

Пензенец разоблачил молодых цыганок, претворявшихся бабушками-попрошайками

На видео продолжительностью 3 минуты пензенец выводит на чистую воду двух уличных попрошаек.

На кадрах житель областного центра уговаривает «пенсионерку» показать свое лицо, но сгорбленная фигура в стареньком пальто и искусно намотанном платке пытается скрыться. Параллельно с этим горожанин отбивается от нападок спутницы «старушки». Цыганка, пытаясь избавиться от назойливого мужчины, не только грубо выражается, но и применяет подручные средства. В итоге становится известно, что «бабушкой» в действительности является вполне трудоспособная девушка.

Похожая ситуация повторяется во 2-й части ролика, где молодой человека вновь страдает за правду.

Как выяснилось, цыганок разоблачил пензенский блоггер levashin, опубликовавший посты (1 и 2) в ЖЖ еще в 2015 году.

 

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