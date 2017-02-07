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Пенза Лайф Инфо Общество Жительница дома №35 на улице Ударной в Пензе приняла душ на улице

Жительница дома №35 на улице Ударной в Пензе приняла душ на улице

07.02.2017 17:23 Новости - Общество
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На YouTube появился ролик об экстремальной жизни на ул. Ударная, 35.

Жительница дома №35 на улице Ударной в Пензе приняла душ на улице (фото: скриншот)

Главной героиней записи является девушка, в лютый мороз не побоявшаяся раздеться и принять душ прямо на улице.

Местом действия является печально известный дом на Ударной, где сначала рухнула кирпичная кладка стены, а 5 февраля 2017 года – балкон.

Строение, облицованное силикатным кирпичом и не терпящее влаги, на протяжении нескольких дней поливали водой. Проживающие заявляют, что сооружение когда-нибудь может стать для них братской могилой. Их слова подтверждают растущие с каждым днем трещины.

Стремление правительства отремонтировать 1-й подъезд не устраивает жильцов, уверенных, что их дом подлежит сносу.

 

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