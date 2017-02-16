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Пенза Лайф Инфо Общество Учителя из Пензы нашли своих воспитанников в «группах смерти»

Учителя из Пензы нашли своих воспитанников в «группах смерти»

16.02.2017 18:57 Новости - Общество
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16 февраля 2017 года на совещании антитеррористической комиссии глава Управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал о профилактике идеологии терроризма в местных образовательных заведениях.

Учителя из Пензы нашли своих воспитанников в «группах смерти»

На заседании докладчик акцентировал внимание собравшихся на том, что глобальная паутина отрицательно влияет на подрастающее поколение.

Из слов Юрия Голодяева следует, что в Пензе педагоги просматривают учетные записи своих учеников в соцсетях. За счет мониторинга классные руководители узнали, что некоторые пензенские школьники являются подписчиками сообществ, в которых призывают к самоубийству.

 

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