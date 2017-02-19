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Пенза Лайф Инфо Общество Виктор Кувайцев проверил, как функционирует новая техника для ремонта дорог

Виктор Кувайцев проверил, как функционирует новая техника для ремонта дорог

19.02.2017 18:18 Новости - Общество
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19 февраля 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, каким образом работает термос-бункер HYDROG КА-4400.

Пенза, ремонт дорог с помощью термос-бункера HYDROG КА-4400 (фото: penza-gorod.ru)

Агрегат эксплуатируется для починки автомагистралей с применением литого асфальта. Его купила в лизинг на 2 года за свои деньги организация «Пензадормост».

В воскресенье кохер работал по ул. Калинина. Как пояснил глава МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, благодаря новому оборудованию мелкоямочный ремонт можно производить даже во время таяния снега. Температура смеси достигает 200 градусов. Следовательно, она выпаривает воду, находящуюся в месте разрушения дороги.

Пенза, ремонт дорог с помощью термос-бункера HYDROG КА-4400 (фото: penza-gorod.ru)

Виктор Николаевич приказал составить перечень самых проблемных участков трасс и график их починки, а также заявил, что новую установку требуется использовать круглосуточно.

 

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