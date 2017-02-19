Виктор Кувайцев проверил, как функционирует новая техника для ремонта дорог

19 февраля 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, каким образом работает термос-бункер HYDROG КА-4400.

Агрегат эксплуатируется для починки автомагистралей с применением литого асфальта. Его купила в лизинг на 2 года за свои деньги организация «Пензадормост».

В воскресенье кохер работал по ул. Калинина. Как пояснил глава МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, благодаря новому оборудованию мелкоямочный ремонт можно производить даже во время таяния снега. Температура смеси достигает 200 градусов. Следовательно, она выпаривает воду, находящуюся в месте разрушения дороги.

Виктор Николаевич приказал составить перечень самых проблемных участков трасс и график их починки, а также заявил, что новую установку требуется использовать круглосуточно.