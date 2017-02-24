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Пенза Лайф Инфо Общество В интернете появилось видео о разрушающемся доме на улице Кулибина в Пензе

В интернете появилось видео о разрушающемся доме на улице Кулибина в Пензе

24.02.2017 11:48 Новости - Общество
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В Пензе жильцы строения № 10 по ул. Кулибина пошли по стопам жителей возведения на ул. Ударная, приняв участие в создании ролика.

Пенза, разрушающийся дом № 10 по улице Кулибина

Запись, опубликованная на YouTube пользователем под никнеймом Amadeos69, начинается с панорамы здания. Угнетающий вид сооружения демонстрируется под аккомпанемент «Марша энтузиастов», причем текст композиции резко контрастирует с изображением, которое открывается зрителям.

На видео жители дома по Кулибина просят оказать им поддержку и показывают условия, в которых они обитают.

Напомним, жилое строение на Кулибина, 10 признано аварийным и людям, которые в нем прописаны, предложили перебраться в жилье маневренного фонда.

 

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