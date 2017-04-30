В Пензе на дежурство выйдут противопожарные бригады

30 апреля 2017 года в пензенской мэрии состоялось совещание по обеспечению пожарной безопасности.

На заседании обсуждалась тревожная ситуация, сложившаяся в городе. Так, лишь за 29 апреля в областном центре случилось 4 пожара. Кроме того, работники пожарных команд 12 раз отправлялись на тушение мусора и сухой травы.

Виктор Кувайцев, участвовавший на встрече, отметил, что пожарные службы функционируют в круглосуточном усиленном режиме. Для поддержки этих служб Виктор Николаевич приказал устроить дежурство на пожароопасных объектах бригад из числа персонала МУП «Зеленое хозяйство» и «Пензадормост.

В итоге было решено создать 5 бригад, которые станут дежурить в Заре, Ахунах, Барковке, районах автодрома и ул. Чапаева.