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В Пензе на дежурство выйдут противопожарные бригады

30.04.2017 15:39 Новости - Общество
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30 апреля 2017 года в пензенской мэрии состоялось совещание по обеспечению пожарной безопасности.

В Пензе на дежурство выйдут противопожарные бригады (фото: penza-gorod.ru)

На заседании обсуждалась тревожная ситуация, сложившаяся в городе. Так, лишь за 29 апреля в областном центре случилось 4 пожара. Кроме того, работники пожарных команд 12 раз отправлялись на тушение мусора и сухой травы.

Виктор Кувайцев, участвовавший на встрече, отметил, что пожарные службы функционируют в круглосуточном усиленном режиме. Для поддержки этих служб Виктор Николаевич приказал устроить дежурство на пожароопасных объектах бригад из числа персонала МУП «Зеленое хозяйство» и «Пензадормост.

В итоге было решено создать 5 бригад, которые станут дежурить в Заре, Ахунах, Барковке, районах автодрома и ул. Чапаева.

 

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