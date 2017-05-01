В Пензенской области на берегу сельского пруда обнаружен огромный сом

В Кузнецком районе рыба внушительных размеров не на шутку напугала сельских жителей.

30 апреля 2017 года в паблике «Подслушано в Кузнецке» в ВК анонимно был опубликован пост, в соответствии с которым в пруду в селе Евлашево был найден гигантский сом. На снимках, прикрепленных к записи, можно увидеть, что пресноводный хищник выброшен на берег.

В комментариях пользователи назвали сома «чудо-рыбой», а одна из читательниц поблагодарила автора сообщения за предупреждение, заявив, что купаться в этом водоеме больше не станет.

«Сом является донной рыбой. Летом, да еще и днем, он не ведет охоту в верхних слоях воды. Если среди местных жителей нет фанатов фридайвинга, то им в пруду бояться нечего», - успокоила сельчан одна из подписчиц.