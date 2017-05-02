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Названы районы в Пензенской области с наибольшим числом пострадавших от клещей

02.05.2017 11:08 Новости - Общество
Теги:

Пензенский Роспотребнадзор обнародовал перечень территорий атаки опасных эукариотов на жителей области.

Названы районы в Пензенской области с наибольшим числом пострадавших от клещей

В частности, это Пензенский, Каменский, Башмаковский, Сердобский, Нижнеломовский, Бессоновский и Кузнецкий районы. Кроме того, в список вошла Пенза.

Пензенский регион неэндемичен по клещевому инфекционному энцефалиту, но неблагополучен по иксодовому клещевому боррелиозу, естественные очаги которого имеют широкое распространение. От ИКБ нет прививок. В случае укуса клещом доктор выписывает потерпевшему прием антибиотиков.

«Продолжительность клещевого периода – по октябрь, интенсивность стартовавшего сезона предполагается на уровне прошлогоднего», - отметили в пресс-центре управления.

 

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