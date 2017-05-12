Пензенские работники ГИБДД снова будут применять мобильные радары

11 мая 2017 года пензенская ГАИ заявила о возобновлении контроля над соблюдением скорости с эксплуатацией нестационарных комплексов регистрации правонарушений.
Отныне мобильные технические устройства фото- и видеофиксации несоблюдения ПДД станут использоваться в Пензе, а также на тех частях автомагистралей и улиц, где наблюдается самая неблагоприятная обстановка с аварийностью.
В текущем году в ПО приборов, применяемых инспекторами ДПС, были внесены правки, которые исключают возможность самостоятельного удаления записанного видео.
ГАИ призывает автомобилистов к соблюдению требований ПДД и просит не допускать ситуаций, опасных для жизни водителей, пассажиров и пешеходов.