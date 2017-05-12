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Пенза Лайф Инфо Общество Пензенские работники ГИБДД снова будут применять мобильные радары

Пензенские работники ГИБДД снова будут применять мобильные радары

12.05.2017 10:33 Новости - Общество
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11 мая 2017 года пензенская ГАИ заявила о возобновлении контроля над соблюдением скорости с эксплуатацией нестационарных комплексов регистрации правонарушений.

Пензенские работники ГИБДД снова будут применять мобильные радары (фото: 58.мвд.рф)

Отныне мобильные технические устройства фото- и видеофиксации несоблюдения ПДД станут использоваться в Пензе, а также на тех частях автомагистралей и улиц, где наблюдается самая неблагоприятная обстановка с аварийностью.

В текущем году в ПО приборов, применяемых инспекторами ДПС, были внесены правки, которые исключают возможность самостоятельного удаления записанного видео.

ГАИ призывает автомобилистов к соблюдению требований ПДД и просит не допускать ситуаций, опасных для жизни водителей, пассажиров и пешеходов.

 

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