В Пензенской области на неопределенный срок приостановлена работа МРЭО ГИБДД

С 13 мая 2017 года временно прекращается функционирование всех филиалов МРЭО ГИБДД, находящихся на территории Пензенского региона.

В подразделении пропаганды областного управления ГИБДД извинились за временные неудобства. Кроме того, в пресс-центре ведомства отметили, что межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы перестали работать вследствие технических причин.

«Как только возобновится бесперебойное функционирование МРЭО, расположенных в Пензенской области, мы сразу же об этом сообщим», - добавили представители Госавтоинспекции.