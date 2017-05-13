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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензенской области на неопределенный срок приостановлена работа МРЭО ГИБДД

В Пензенской области на неопределенный срок приостановлена работа МРЭО ГИБДД

13.05.2017 18:27 Новости - Общество
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С 13 мая 2017 года временно прекращается функционирование всех филиалов МРЭО ГИБДД, находящихся на территории Пензенского региона.

В Пензенской области на неопределенный срок приостановлена работа МРЭО ГИБДД

В подразделении пропаганды областного управления ГИБДД извинились за временные неудобства. Кроме того, в пресс-центре ведомства отметили, что межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы перестали работать вследствие технических причин.

«Как только возобновится бесперебойное функционирование МРЭО, расположенных в Пензенской области, мы сразу же об этом сообщим», - добавили представители Госавтоинспекции.

 

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