Работа МРЭО ГИБДД в Пензенской области возобновлена

15 мая 2017 года в пресс-центре управления ГИБДД заявили о восстановлении бесперебойного функционирования МРЭО.

«Регистрационно-экзаменационные филиалы работают в стандартном режиме», - отметили в Госавтоинспекции.

В областном ведомстве добавили, что в таких отделениях у пензенцев есть возможность зарегистрировать автомобили и прицепы к ним, а также получить водительские удостоверения.

Напомним, с 13 мая работа МРЭО ГИБДД, расположенных на территории Пензенской области, была прекращена на неопределенный срок. Приостановка, как указывали сотрудники ГАИ, была вызвана техническими причинами.