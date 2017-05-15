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Пенза Лайф Инфо Общество Работа МРЭО ГИБДД в Пензенской области возобновлена

Работа МРЭО ГИБДД в Пензенской области возобновлена

15.05.2017 11:41 Новости - Общество
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15 мая 2017 года в пресс-центре управления ГИБДД заявили о восстановлении бесперебойного функционирования МРЭО.

Работа МРЭО ГИБДД в Пензенской области возобновлена

«Регистрационно-экзаменационные филиалы работают в стандартном режиме», - отметили в Госавтоинспекции.

В областном ведомстве добавили, что в таких отделениях у пензенцев есть возможность зарегистрировать автомобили и прицепы к ним, а также получить водительские удостоверения.

Напомним, с 13 мая работа МРЭО ГИБДД, расположенных на территории Пензенской области, была прекращена на неопределенный срок. Приостановка, как указывали сотрудники ГАИ, была вызвана техническими причинами.

 

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