В Пензе представили автобус на газомоторном топливе

18 мая 2017 года в пресс-центре мэрии Пензы рассказали о презентации нового автобуса.

Представители городской администрации уточнили, что в четверг была проведена демонстрация ЛиАЗа-5292 в целях покупки местными компаниями-перевозчиками автобусов большой вместимости, функционирующих на компримированном природном газе.

Машину осмотрели чиновники, начальники пензенских предприятий-перевозчиков и сотрудники завода-производителя. В процессе показа были затронуты вопросы, касающиеся применения транспортных средств, их технических параметров, цен и сроков поставки.

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о передаче одного автобуса на 1 месяц для опытного применения на муниципальном маршруте систематических перевозок №54 «Арбековская застава – Аэропорт».