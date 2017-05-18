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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе представили автобус на газомоторном топливе

В Пензе представили автобус на газомоторном топливе

18.05.2017 14:47 Новости - Общество
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18 мая 2017 года в пресс-центре мэрии Пензы рассказали о презентации нового автобуса.

В Пензе представили автобус на газомоторном топливе (фото: penza-gorod.ru)

Представители городской администрации уточнили, что в четверг была проведена демонстрация ЛиАЗа-5292 в целях покупки местными компаниями-перевозчиками автобусов большой вместимости, функционирующих на компримированном природном газе.

В Пензе представили автобус на газомоторном топливе (фото: penza-gorod.ru)

Машину осмотрели чиновники, начальники пензенских предприятий-перевозчиков и сотрудники завода-производителя. В процессе показа были затронуты вопросы, касающиеся применения транспортных средств, их технических параметров, цен и сроков поставки.

В Пензе представили автобус на газомоторном топливе (фото: penza-gorod.ru)

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о передаче одного автобуса на 1 месяц для опытного применения на муниципальном маршруте систематических перевозок №54 «Арбековская застава – Аэропорт».

 

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