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В Пензе занялись созданием маршрутов новых велодорожек

19.05.2017 12:11 Новости - Общество
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19 мая 2017 года Виктор Кувайцев заявил о намерении расширить в Пензе сеть велодорожек.

В Пензе занялись созданием маршрутов новых велодорожек (фото: penza-gorod.ru)

«Сотрудники Управления градостроительства и архитектуры занимаются прорисовкой маршрутов велодорожек на улицах областного центра, чтобы они были и доступными, и безопасными», - прокомментировал мэр города.

В Пензе занялись созданием маршрутов новых велодорожек (фото: penza-gorod.ru)

Из слов руководителя администрации Пензы следует, что общая длина предназначенных для велосипедистов дорожек достигнет приблизительно 70 километров.

В Пензе занялись созданием маршрутов новых велодорожек (фото: penza-gorod.ru)

После заседания, состоявшегося в 07:30, Виктор Николаевич и другие чиновники присоединились к акции «На работу на велосипеде». От Олимпийской аллеи они поехали к зданию мэрии.

 

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