В Пензе занялись созданием маршрутов новых велодорожек

19 мая 2017 года Виктор Кувайцев заявил о намерении расширить в Пензе сеть велодорожек.

«Сотрудники Управления градостроительства и архитектуры занимаются прорисовкой маршрутов велодорожек на улицах областного центра, чтобы они были и доступными, и безопасными», - прокомментировал мэр города.

Из слов руководителя администрации Пензы следует, что общая длина предназначенных для велосипедистов дорожек достигнет приблизительно 70 километров.

После заседания, состоявшегося в 07:30, Виктор Николаевич и другие чиновники присоединились к акции «На работу на велосипеде». От Олимпийской аллеи они поехали к зданию мэрии.