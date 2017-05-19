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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе наблюдается нестабильная работа сети Мегафона

В Пензе наблюдается нестабильная работа сети Мегафона

19.05.2017 15:28 Новости - Общество
Теги:

Пензенцы сетуют на неполноценное функционирование Мегафона.

В Пензе наблюдается нестабильная работа сети Мегафона

Прекращение стабильной работы сети данного сотового оператора случилось 19 мая 2017 года приблизительно в 11:00. Абоненты не имеют возможности совершать вызовы и отправлять SMS, однако в интернет выходить могут.

В пресс-центре компании информацию о сбое в сети подтвердили. Причина случившегося заключается в технических неполадках. Сотрудники Мегафона уже занялись исправлением текущей ситуации. По их словам, восстановительные работы завершатся в ближайшее время.

Стоит отметить, что на проблемы со связью жалуются не только пензенцы, но и жители других городов РФ.

 

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