В Пензе наблюдается нестабильная работа сети Мегафона

Пензенцы сетуют на неполноценное функционирование Мегафона.

Прекращение стабильной работы сети данного сотового оператора случилось 19 мая 2017 года приблизительно в 11:00. Абоненты не имеют возможности совершать вызовы и отправлять SMS, однако в интернет выходить могут.

В пресс-центре компании информацию о сбое в сети подтвердили. Причина случившегося заключается в технических неполадках. Сотрудники Мегафона уже занялись исправлением текущей ситуации. По их словам, восстановительные работы завершатся в ближайшее время.

Стоит отметить, что на проблемы со связью жалуются не только пензенцы, но и жители других городов РФ.