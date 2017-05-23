Оставшимся без связи пензенским абонентам Мегафона предложена компенсация

В Пензенском регионе Мегафон предлагает компенсацию тем абонентам, которые остались без связи 19 мая 2017 года.

В компании отметили, что причиной нестабильной работы стал сбой софта на одном из системных элементов сети. Сейчас сеть функционирует в обычном режиме.

В пресс-центре оператора уточнили, что клиент, оказавшийся в зоне аварии, на протяжении недели получит SMS с просьбой выбрать 1 из 3 способов компенсации: 50 мин. голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика либо возможность бесплатно посмотреть киноленту «Притяжение» на «МегаФон.ТВ».

Активировать одну из услуг нужно до 31 мая, продолжительность ее действия – 30 дней.