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Пенза Лайф Инфо Общество Оставшимся без связи пензенским абонентам Мегафона предложена компенсация

Оставшимся без связи пензенским абонентам Мегафона предложена компенсация

23.05.2017 15:54 Новости - Общество
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В Пензенском регионе Мегафон предлагает компенсацию тем абонентам, которые остались без связи 19 мая 2017 года.

Оставшимся без связи пензенским абонентам Мегафона предложена компенсация

В компании отметили, что причиной нестабильной работы стал сбой софта на одном из системных элементов сети. Сейчас сеть функционирует в обычном режиме.

В пресс-центре оператора уточнили, что клиент, оказавшийся в зоне аварии, на протяжении недели получит SMS с просьбой выбрать 1 из 3 способов компенсации: 50 мин. голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика либо возможность бесплатно посмотреть киноленту «Притяжение» на «МегаФон.ТВ».

Активировать одну из услуг нужно до 31 мая, продолжительность ее действия – 30 дней.

 

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