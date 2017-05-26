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Пенза Лайф Инфо Общество Купание в пензенских реках и прудах запрещено

Купание в пензенских реках и прудах запрещено

26.05.2017 12:57 Новости - Общество
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26 мая 2017 года стало известно о том, можно ли купаться в пензенских водоемах.

Пляж в Пензе

О текущей ситуации на очередном собрании Гордумы рассказал глава УЖКХ Пензы Андрей Гришин. Чиновник подтвердил, что в областном центре установлены 6 зон отдыха рядом с водоемами: в районе ул. Павлушкина, 27; на ул. Сплавной (Ахуны); по ул. Лядова (около больницы им. Захарьина); возле Арбековских прудов; на ул. Совхоз-техникум, 60; в микрорайоне ГПЗ.

«Согласно микробиологическим показателям, вода там не соответствует нормам, следовательно, купание запрещено. Это лишь зоны отдыха», - отметил Гришин, добавив, что в этих местах для отдыха выполнены уборки и устранены все недочеты.

 

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