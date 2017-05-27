В Арбеково отключили горячую воду

В Пензе жители микрорайона Арбеково уже больше недели живут без горячей воды.

Причем дата включения горячего водоснабжения переносилась неоднократно. По последним данным, подача воды должна возобновиться 1 июня 2017 года.

Стоит отметить, что в мае в Арбеково отключали горячую воду уже 2 раза. Из слов коммунальщиков следует, что нестабильное горячее водоснабжение микрорайона связано с аварией. 25 мая ответственные лица обещали устранить ее последствия, но, судя по всему, так и не смогли это сделать.

В настоящее время на подъездах висят объявления, в соответствии с которыми жители Арбеково получат горячую воду не ранее 31 мая.