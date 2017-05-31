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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензенском МЧС заявили о недостаточном количестве пляжей

В Пензенском МЧС заявили о недостаточном количестве пляжей

31.05.2017 11:15 Новости - Общество
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30 мая 2017 года на заседании в ГУ МЧС по Пензенскому региону обсуждалось несколько тем, одной из которых стала необходимость оборудования пляжей для безопасного отдыха.

Пляж в Пензе

«Развитие в этом направлении отсутствует. Более того, в 2016 г. число пляжей в области уменьшилось. Из ранее находившихся в реестре 13 пляжей к использованию были допущены 11», - отметили в пресс-центре МЧС.

В текущем году намечено оборудование 11 пляжей, что не соответствует для населения в 1,5 млн. человек.

Напомним, пензенцы летом смогут приходить в следующие зоны отдыха у водоемов: на о. Пески, в пос. Ахуны, рядом с больницей им. Захарьина, около «Засеки», в микрорайоне ГПЗ-24 и поблизости Арбековских прудов. При этом купание в местах отдыха запрещено.

 

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