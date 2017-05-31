В Пензе работники ГИБДД выявляют таксистов-нелегалов

31 мая 2017 года в одном из пензенских сообществ в ВК появился пост о подозрительном скоплении автомобилей у Памятника воинской и трудовой славы.

«У монумента около 10 машин такси, 4 автомобиля ДПС. Народу собралось много, ДТП при этом нет. Что происходит?», - сообщение примерно такого содержания было опубликовано пользователем, пожелавшим остаться анонимным.

Этому происшествию дали комментарий в УМВД РФ по Пензенской области.

«Сейчас действует профилактическая операция по выявлению частных перевозчиков, занимающихся нелегальным извозом», - уточнили в управлении.