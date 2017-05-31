Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017

31 мая 2017 года в Пензе на заседании в мэрии, которое возглавил Виктор Кувайцев, обсуждалось празднование Дня города.

10 июня в 09:00 на Московской начнется фестиваль «Канитель». Концерт на Фонтанной площади пройдет с 12:00 до 17:00.

11 июня в 14:00 рядом со стелой «Росток» будет вскрыта капсула «Письмо потомкам». На Московской с 12:00 до вечера предусмотрены развлечения для всей семьи. Примерно в 17:30 у драмтеатра состоится шоу для детей. В 15:30 на перекрестке Пушкина и Кулакова будет открыт сквер «45 меридиан».

12 июня с 11:00 на Юбилейной площади пройдет множество мероприятий (парады, выступления творческих коллективов, выставки, мастер-классы и т.д.). Окончится торжество в 22:00 фейерверком.

В День города на 10 утра по ул. Московской намечены конкурсы с участием персонажей мультфильмов «Город детства», на 12:30 – концерт на Фонтанной площади, на 18:00-19:00 – закрытие «Канители».

Помимо этого, в течение Дня города в Пензе мероприятия будут проходить в сквере Дениса Давыдова, ЦПКиО им. Белинского, парке им. Ульяновых и городском зоопарке.