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Пенза Лайф Инфо Общество Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017

Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017

31.05.2017 16:13 Новости - Общество
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31 мая 2017 года в Пензе на заседании в мэрии, которое возглавил Виктор Кувайцев, обсуждалось празднование Дня города.

Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017 (фото: penza-gorod.ru)

10 июня в 09:00 на Московской начнется фестиваль «Канитель». Концерт на Фонтанной площади пройдет с 12:00 до 17:00.

11 июня в 14:00 рядом со стелой «Росток» будет вскрыта капсула «Письмо потомкам». На Московской с 12:00 до вечера предусмотрены развлечения для всей семьи. Примерно в 17:30 у драмтеатра состоится шоу для детей. В 15:30 на перекрестке Пушкина и Кулакова будет открыт сквер «45 меридиан».

12 июня с 11:00 на Юбилейной площади пройдет множество мероприятий (парады, выступления творческих коллективов, выставки, мастер-классы и т.д.). Окончится торжество в 22:00 фейерверком.

В День города на 10 утра по ул. Московской намечены конкурсы с участием персонажей мультфильмов «Город детства», на 12:30 – концерт на Фонтанной площади, на 18:00-19:00 – закрытие «Канители».

Помимо этого, в течение Дня города в Пензе мероприятия будут проходить в сквере Дениса Давыдова, ЦПКиО им. Белинского, парке им. Ульяновых и городском зоопарке.

 

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