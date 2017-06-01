1 июня в Пензе ограничена продажа алкогольных напитков

1 июня 2017 года, в Международный день защиты детей, в Пензе ограничена реализация спиртосодержащей продукции.

Соответствующий указ был подписан руководителем администрации Пензы Виктором Кувайцевым.

Согласно заявлению городской мэрии, ограничение на сбыт алкоголя введено для того, чтобы соблюсти общественный порядок, защитить нравственность и здоровье горожан, в первую очередь, несовершеннолетних.

В пресс-центре администрации уточнили, что начальникам предприятий коммерции рекомендовано не выполнять розничную продажу спиртных напитков, в том числе пива.

Контролировать осуществление рекомендации мэрии станут оперативные группы.