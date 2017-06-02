В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина

1 июня 2017 года Валерий Савельев и другие чиновники обследовали зоны отдыха рядом с водоемами в микрорайоне ГПЗ-24 и на улице Павлушкина.

На выездное совещание прибыли представители многих ведомств, в том числе управления ЖКХ и ГЗН. В ходе инспекционной поездки стало известно, что подготовка мест отдыха ведется полным ходом.

Прибрежный участок очищен от мусора и травы, лавочки, столы и грибки расставлены, кабинки для переодевания, контейнеры для отходов и туалеты установлены. Вскоре арендатор завезет чистый песок, кроме того, начнут функционировать торговые ларьки и пункты проката спортивного инвентаря и лежаков.

В пресс-центре управления ЖКХ и ГЗН напомнили, что купание в водоемах, возле которых устраиваются места отдыха, в данный момент запрещено. Связано это с отрицательными микробиологическими показателями исследования воды.