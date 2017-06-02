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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина

В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина

02.06.2017 10:51 Новости - Общество
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1 июня 2017 года Валерий Савельев и другие чиновники обследовали зоны отдыха рядом с водоемами в микрорайоне ГПЗ-24 и на улице Павлушкина.

В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

На выездное совещание прибыли представители многих ведомств, в том числе управления ЖКХ и ГЗН. В ходе инспекционной поездки стало известно, что подготовка мест отдыха ведется полным ходом.

В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

Прибрежный участок очищен от мусора и травы, лавочки, столы и грибки расставлены, кабинки для переодевания, контейнеры для отходов и туалеты установлены. Вскоре арендатор завезет чистый песок, кроме того, начнут функционировать торговые ларьки и пункты проката спортивного инвентаря и лежаков.

В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

В пресс-центре управления ЖКХ и ГЗН напомнили, что купание в водоемах, возле которых устраиваются места отдыха, в данный момент запрещено. Связано это с отрицательными микробиологическими показателями исследования воды.

 

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