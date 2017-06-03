Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры

3 июня 2017 года Виктор Кувайцев и другие чиновники в ходе выездного совещания оценили итоги санитарной пятницы.

Участники рабочей группы посетили несколько улиц и правый берег набережной Суры. Градоначальник проверил, что на объекте вырублен кустарник, спилены аварийные деревья, покошена дикорастущая трава, убраны осколки стеклянных бутылок, очищена от мусора водная поверхность.

Виктор Николаевич отметил, что необходимо покрасить подпорную стену. Ответственные лица сделают это, как только позволит погода.

Помимо этого, руководитель городской администрации приказал придумать метод заграждения территории, чтобы на газоны и тротуары не заезжали автомобили.