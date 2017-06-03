Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Общество Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры

03.06.2017 13:16 Новости - Общество
Теги:

3 июня 2017 года Виктор Кувайцев и другие чиновники в ходе выездного совещания оценили итоги санитарной пятницы.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры (фото: penza-gorod.ru)

Участники рабочей группы посетили несколько улиц и правый берег набережной Суры. Градоначальник проверил, что на объекте вырублен кустарник, спилены аварийные деревья, покошена дикорастущая трава, убраны осколки стеклянных бутылок, очищена от мусора водная поверхность.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры (фото: penza-gorod.ru)

Виктор Николаевич отметил, что необходимо покрасить подпорную стену. Ответственные лица сделают это, как только позволит погода.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры (фото: penza-gorod.ru)

Помимо этого, руководитель городской администрации приказал придумать метод заграждения территории, чтобы на газоны и тротуары не заезжали автомобили.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости общества

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры

Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты уборки набережной Суры
03.06.2017 13:16
Глава пензенской администрации оценил итоги санитарной пятницы.
В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина

В Пензе проверены места отдыха у водоемов на ГПЗ-24 и Павлушкина

02.06.2017 10:51
В Пензе проверена готовность мест отдыха на водных объектах к приему отдыхающих.
1 июня в Пензе ограничена продажа алкогольных напитков

1 июня в Пензе ограничена продажа алкогольных напитков

01.06.2017 11:45
В Пензе в День защиты детей перестанут торговать алкоголем.
Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017

Администрация Пензы обнародовала программу Дня города 2017

31.05.2017 16:13
В пензенской мэрии сообщили, как в 2017 году будет праздноваться День города.
Все новости общества

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 