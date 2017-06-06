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Пенза Лайф Инфо Общество Пензенская область оказалась в тройке лидеров в России по заболеваемости ожирением

Пензенская область оказалась в тройке лидеров в России по заболеваемости ожирением

06.06.2017 14:33 Новости - Общество
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В опубликованном отчете Роспотребнадзора указано, что Пензенский регион занял III место в РФ по заболеваемости ожирением.

Пензенская область оказалась в тройке лидеров в России по заболеваемости ожирением

Согласно докладу, в России с 2011 г. по 2015 г. число людей возрастом 18 лет и старше, которым впервые поставили диагноз «ожирение», увеличилось в 2,3 раза – со 123 до 284 на 100 тыс. населения. Сведения за 2016 г. в документе отсутствуют, однако, судя по прогнозам, этот показатель станет только расти.

В Сурском крае заболеваемость взрослого населения ожирением достигает 678 на 100 тыс. человек. II место занял Алтайский край (975), а больше всего упитанных людей проживает в Ненецком автономном округе (1 031).

По мнению экспертов, одной из основных причин ожирения является несбалансированное питание.

 

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