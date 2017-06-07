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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе могут появиться белорусские электробусы

В Пензе могут появиться белорусские электробусы

07.06.2017 13:30 Новости - Общество
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7 июня 2017 года в пресс-центре правительства Пензенской области сообщили о визите Ивана Белозерцева на одно из белорусских предприятий по выпуску электротранспорта.

В Пензе могут появиться белорусские электробусы (фото: pnzreg.ru)

На сайте регионального правительства уточнили, что губернатор посетил АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Ивану Александровичу и другим пензенским гостям показали электробус, являющийся гибридом троллейбуса и автобуса.

После поездки на нем Белозерцев приказал главе областного Минпрома вычислить экономическую обоснованность применения электробусов в Пензе. После расчета станет известно, сможет ли такой транспорт появиться в областном центре.

 

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