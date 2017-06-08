В Пензе в День города фейерверк запустят из двух мест

В День России и День города торжественный салют станет запускаться сразу из двух точек.

В соответствии с указом, подписанным мэром Пензы Виктором Кувайцевым 6 июня 2017 года, фейерверк запустят со смотровой площадки между улицей Горная и проездом Горный на Западной Поляне и за сценой, расположенной на Юбилейной площади.

В городской администрации напомнили, что салют начнется в 22:00. Кроме того, в пресс-центре мэрии отметили, что с целью обеспечения безопасности пензенцев в процессе проведения мероприятия 12 июня от областного ГУ МЧС будут привлечены 2 единицы спецтранспорта, устраняющие возгорания. Вместе с машинами скорой помощи они станут выполнять дежурство в обоих местах с 22:00 до 22:30.