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Пенза Лайф Инфо Общество Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям

Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям

11.06.2017 13:21 Новости - Общество
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11 июня 2017 года Виктор Кувайцев проверил, готова ли Юбилейная площадь для проведения мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям (фото: penza-gorod.ru)

Сейчас на площади устанавливают экраны, потом начнут обустраивать сцену. Здесь 12 июня будут сосредоточены главные творческие силы Пензы.

Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям (фото: penza-gorod.ru)

Руководительница ЦПКиО им. Белинского Елена Савельева отметила, что для устройства тематических зон участок рядом с филармонией разделили посредством стульев, покрашенных в цвета флага РФ.

Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям (фото: penza-gorod.ru)

В горадминистрации также напомнили расписание мероприятий, которые состоятся на Юбилейной площади 12 июня:

  • 11:00 – торжественное вступление;
  • 11:20 – парад ПАИИ;
  • 13:30 – концерт креативных коллективов региона;
  • 15:30 – шествие молодежи;
  • 16:30 – кавер-фестиваль;
  • 21:00 – open-air;
  • 22:00 – салют.

Подробный список мероприятий, которые проходят в Пензе с 9 по 12 июня, находится тут. Фейерверк также будет запускаться со второй точки.

 

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