Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям

11 июня 2017 года Виктор Кувайцев проверил, готова ли Юбилейная площадь для проведения мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

Сейчас на площади устанавливают экраны, потом начнут обустраивать сцену. Здесь 12 июня будут сосредоточены главные творческие силы Пензы.

Руководительница ЦПКиО им. Белинского Елена Савельева отметила, что для устройства тематических зон участок рядом с филармонией разделили посредством стульев, покрашенных в цвета флага РФ.

В горадминистрации также напомнили расписание мероприятий, которые состоятся на Юбилейной площади 12 июня:

11:00 – торжественное вступление;

11:20 – парад ПАИИ;

13:30 – концерт креативных коллективов региона;

15:30 – шествие молодежи;

16:30 – кавер-фестиваль;

21:00 – open-air;

22:00 – салют.

Подробный список мероприятий, которые проходят в Пензе с 9 по 12 июня, находится тут. Фейерверк также будет запускаться со второй точки.