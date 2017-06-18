Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

18 июня 2017 года в мэрии Пензы прошло заседание по поводу обрушения левого крыла 1 подъезда дома №35 по улице Ударной.

Юрий Ильин отметил, что в момент, когда рухнула стена здания, в 1 подъезде никого не было, т.к. жильцы уже были расселены. Во 2 подъезде в то время находились 3 семейства, они не пострадали.

Комиссия решила выключить во 2 и 3 подъездах все коммуникации и огородить их территорию. Жильцов этих подъездов сегодня должны перевезти в маневренное жилье на 5 Виноградном проезде и улице Ленинградской.

Возле аварийного дома будут дежурить полицейские, работники УК будут отвечать за охрану личных вещей жильцов сооружения.

Не исключено, что ответственные за сохранность дома лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.