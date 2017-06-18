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Пенза Лайф Инфо Общество Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

18.06.2017 16:44 Новости - Общество

18 июня 2017 года в мэрии Пензы прошло заседание по поводу обрушения левого крыла 1 подъезда дома №35 по улице Ударной.

Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня (фото: vk.com/penza_live, Василий Гайворонский)

Юрий Ильин отметил, что в момент, когда рухнула стена здания, в 1 подъезде никого не было, т.к. жильцы уже были расселены. Во 2 подъезде в то время находились 3 семейства, они не пострадали.

Комиссия решила выключить во 2 и 3 подъездах все коммуникации и огородить их территорию. Жильцов этих подъездов сегодня должны перевезти в маневренное жилье на 5 Виноградном проезде и улице Ленинградской.

Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня (фото: vk.com/penza_live, Василий Гайворонский)

Возле аварийного дома будут дежурить полицейские, работники УК будут отвечать за охрану личных вещей жильцов сооружения.

Не исключено, что ответственные за сохранность дома лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

 

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