В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

20 июня 2017 года в пресс-центре пензенской мэрии сообщили о том, что в месте отдыха залива Старой Суры, расположенном в районе ГПЗ-24, устроена работа спасателей.

В команду входят 8 работников Муниципальной пожарной части МКУ «Управление по делам ГОЧС Пензы». Сейчас они учатся спасать людей на воде и оказывать им первую помощь. Основная цель, которая ставится перед ними – это недопущение несчастных случаев на воде.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что спасатели станут совершать профилактическую работу с отдыхающими.

Кроме того, особое внимание будет уделено пензенцам с несовершеннолетними и детям, которые направляются на водные объекты без присмотра взрослых.