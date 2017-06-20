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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

20.06.2017 17:11 Новости - Общество
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20 июня 2017 года в пресс-центре пензенской мэрии сообщили о том, что в месте отдыха залива Старой Суры, расположенном в районе ГПЗ-24, устроена работа спасателей.

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост (фото: penza-gorod.ru)

В команду входят 8 работников Муниципальной пожарной части МКУ «Управление по делам ГОЧС Пензы». Сейчас они учатся спасать людей на воде и оказывать им первую помощь. Основная цель, которая ставится перед ними – это недопущение несчастных случаев на воде.

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост (фото: penza-gorod.ru)

В пресс-службе горадминистрации добавили, что спасатели станут совершать профилактическую работу с отдыхающими.

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост (фото: penza-gorod.ru)

Кроме того, особое внимание будет уделено пензенцам с несовершеннолетними и детям, которые направляются на водные объекты без присмотра взрослых.

 

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