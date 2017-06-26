Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

26.06.2017 14:42 Новости - Общество
Теги:

В Пензе снесен самовольно установленный нестационарный коммерческий объект, который находился на перекрестке ул. Набережная реки Мойки и ул. Свердлова.

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет (фото: penza-gorod.ru)

В адрес горадминистрации многократно поступали жалобы от жителей микрорайона на несоблюдение правил общественного порядка. По словам горожан,  в ларьке, расположенном по указанному адресу, пензенцы распивали спиртное.

Работники мэрии выяснили, что данный киоск был незаконно установлен свыше 15 лет назад. 29 марта ответственные лица задокументировали факт самовольно поставленного павильона, а 15 мая горадминистрацией был выпущен указ о его демонтаже.

26 июня 2017 года собственник разобрал торговый объект.

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет (фото: penza-gorod.ru)

 

Новости общества

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет
26.06.2017 14:42
В Пензе спустя 15 лет разобрали киоск, где распивали алкоголь.
В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

20.06.2017 17:11
Спасательный пост устроен в зоне отдыха, находящейся в районе ГПЗ-24.
Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

18.06.2017 16:44
Пензенцы с Ударной, 35 получат максимальную поддержку при переезде.
Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям

Мэр Пензы оценил готовность Юбилейной площади к праздничным мероприятиям

11.06.2017 13:21
Виктор Кувайцев проинспектировал Юбилейную площадь.
Все новости общества

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 