В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

В Пензе снесен самовольно установленный нестационарный коммерческий объект, который находился на перекрестке ул. Набережная реки Мойки и ул. Свердлова.

В адрес горадминистрации многократно поступали жалобы от жителей микрорайона на несоблюдение правил общественного порядка. По словам горожан, в ларьке, расположенном по указанному адресу, пензенцы распивали спиртное.

Работники мэрии выяснили, что данный киоск был незаконно установлен свыше 15 лет назад. 29 марта ответственные лица задокументировали факт самовольно поставленного павильона, а 15 мая горадминистрацией был выпущен указ о его демонтаже.

26 июня 2017 года собственник разобрал торговый объект.