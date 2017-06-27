Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Общество С 29 июня по 30 июня во многих районах Пензы отключат воду

С 29 июня по 30 июня во многих районах Пензы отключат воду

27.06.2017 10:13 Новости - Общество
Теги:

С 29 июня (08:00) до 30 июня (08:00) водоснабжение в Пензе будет прекращено. Это связано с капремонтом набережной Суры и заменой 2 затворов на водопроводе по ул. Урицкого.

Отключение воды в Пензе

Соответствующий указ 26 июня 2017 года подписал Виктор Кувайцев.

От воды отключат проспект Победы и такие улицы, как Ставского, Володарского, Дзержинского, Луначарского, Вяземского, Островского, Замойского, 8 Марта, Герцена, Гоголя, Пушкина.

Ограничение водоснабжения ожидает и эти улицы: Краснова, Кирова, Суворова, Некрасова, Чаадаева, Ворошилова, Плеханова, Свердлова, Фурманова, Московской, Коммунистической, Бекешской, Жемчужной, Мотоциклетной.

Кроме того, отключение воды произойдет в 610 квартале, Пензе-III, Пензе-IV, Южной Поляне, центре города, Маньчжурии, Мясокомбинате, Песках, Шуисте, Маяке, Заводском районе, Свинтресте, Севере, Райках, совхозах Заря и Победа, а также в районе ПО «Электроприбор» (Цыганский Поселок).

Стоит отметить, что возможно ограничение водоснабжения в Терновке, Согласии, Тепличном, Гидрострое, Дегтярном затоне, Кривозерье, р-не Бригадирского моста (ул. Бийская), Спутнике, Кордоне Студеном, Ахунах и Нахаловке.

В течение периода отключения будет осуществляться подвоз воды, заявки на который принимаются по телефону 32-55-40 (диспетчер водоканала).

 

Новости общества

С 29 июня по 30 июня во многих районах Пензы отключат воду

С 29 июня по 30 июня во многих районах Пензы отключат воду
27.06.2017 10:13
В нескольких районах Пензы в течение суток не будет воды.
В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

В Пензе демонтировали нестационарный торговый объект, стоявший незаконно 15 лет

26.06.2017 14:42
В Пензе спустя 15 лет разобрали киоск, где распивали алкоголь.
В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

В Пензе в зоне отдыха на Старой Суре появился спасательный пост

20.06.2017 17:11
Спасательный пост устроен в зоне отдыха, находящейся в районе ГПЗ-24.
Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

Жильцов дома №35 по улице Ударной в Пензе должны расселить сегодня

18.06.2017 16:44
Пензенцы с Ударной, 35 получат максимальную поддержку при переезде.
Все новости общества

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 