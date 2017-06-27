ФАС нашла признаки картельного сговора при ремонте дорог в Пензе

Работники ФАС на основании данных, поступивших от ФСБ, выявили признаки картельной договоренности при починке трасс в Пензе.

Всего проводилось 4 аукциона по реставрации автомагистралей в областном центре. Общая стартовая (предельная) стоимость достигла 778,1 млн. руб.

5 предприятий – «Пензадорстрой», ОДСК «Поволжье», «Магистраль», «ДСУ №1», «Автодорога» (последние 2 зарегистрированы в Москве) – участвуя в торгах, ликвидировали между собой конкуренцию. В итоге договоры на ремонт дорог были заключены по цене, максимально приближенной к начальной. Уменьшение на 1 шаг составило 0,5%.

22 июня по признакам несоблюдения указанными фирмами закона «О защите конкуренции» было возбуждено дело. Встреча комиссии Федеральной антимонопольной службы пройдет 20 июля 2017 года.