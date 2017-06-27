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Пенза Лайф Инфо Общество На пешеходном переходе в центре Пензы устанавливают тротуарные светофоры

На пешеходном переходе в центре Пензы устанавливают тротуарные светофоры

27.06.2017 16:12 Новости - Общество
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27 июня 2017 года в Пензе приступили к монтажу светодиодных полос на предназначенном для пешеходов переходе.

На пешеходном переходе в центре Пензы устанавливают тротуарные светофоры (фото: Александр Деньжаков)

По предварительной информации, «лежачий» светофор будет установлен на перекрестке улиц Московская и Максима Горького.

Оснащение перехода тротуарным светофором воплощается в жизнь за счет такой программы, как «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время аналогов такому пешеходному переходу в областном центре нет. Протяженность данного элемента, по имеющимся сведениям, составляет примерно 4,8 метра.

Напомним, о том, что в центре города возникнут сигнальная линия и усовершенствованный светофор, в мае говорил помощник руководителя горадминистрации Юрий Ильин.

 

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