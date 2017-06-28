От Пензы до Сахзавода будет ездить новый комфортабельный автобус

27 июня 2017 года в Министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики выбрали перевозчика, который станет обслуживать маршрут №512.

На заседании конкурсной комиссии участвовали сотрудники Минпрома и Роспотребнадзора, а также независимые специалисты.

Бизнесмен, которого допустили к обслуживанию рейса «Пенза – поселок Сахзавод», имеет лицензию на выполнение пассажирских перевозок. Кроме того, у предпринимателя нет долгов перед бюджетом.

«Маршрут №512 станет обслуживаться каждый день новым удобным автобусом, который оборудован кондиционером и системой обогрева салона, независимой от функционирования мотора», - отметили в пресс-центре областного Минпрома.