В Пензе студенты помогли навести порядок на территории набережной Суры

28 июня 2017 года в пресс-центре администрации Пензы сообщили о проведении санитарной уборки на набережной реки Сура.

В записи, опубликованной на официальном сайте мэрии, говорится, что работы проходили в Железнодорожном районе города при активном участии молодых людей, обучающихся в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства».

Представители горадминистрации уточнили, что уборка была осуществлена на участке от Бакунинского моста до Подвесного.

В результате была очищена площадь, равная приблизительно 980 квадратным метрам. В мэрии добавили, что всего было собрано и вывезено около 2 кубических метров бытового мусора.