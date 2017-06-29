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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе у 91-летнего мужчины дочь выманила 2 млн руб и купила на них квартиру

В Пензе у 91-летнего мужчины дочь выманила 2 млн руб и купила на них квартиру

29.06.2017 12:40 Новости - Общество
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27 июня 2017 года на личном приеме к руководителю УМВД РФ по Пензе Алексею Зотову обратился пожилой гражданин.

В Пензе у 91-летнего мужчины дочь выманила 2 млн руб и купила на них квартиру

Пенсионер сообщил, что после кончины 2 супруги получил в наследство свыше 3 млн. руб. Дочь престарелого мужчины от 1 брака предложила приобрести ему квартиру на 1 этаже или в доме, который оборудован лифтом.

Пензенец согласился и дал на покупку недвижимого имущества 2 млн. руб. В скором времени дочь приобрела жилье, однако сказала отцу, что он не имеет к нему отношения, поскольку в нем не прописан.

Пожилой гражданин попросил полицейских посодействовать в возвращении ему денег. Алексей Зотов приказал подчиненным выяснить все обстоятельства ситуации и оказать пострадавшему поддержку.

 

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