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Пенза Лайф Инфо Общество В 2017 году в 4 дворах Пензы будут установлены детские площадки

В 2017 году в 4 дворах Пензы будут установлены детские площадки

11.07.2017 13:23 Новости - Общество
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В этом году в нескольких дворах областного центра появятся тренажеры, спортивное оборудование и предназначенные для детей игровые комплексы.

В 2017 году в 4 дворах Пензы будут установлены детские площадки

Об этом рассказали в пресс-центре мэрии 11 июля 2017 года. Представители городской администрации уточнили, что заявки поступили от жителей домов, находящихся по таким адресам: ул. 8 Марта, 21; ул. Кронштадтская, 1; ул. Антонова, 5, 17а; пр-т Строителей, 77,  81.

Напомним, 6 июля текущего года вышел указ местной власти, которым упорядочено правило участия пензенцев в софинансировании вспомогательного списка работ по такой программе, как «Разработка новой городской среды».

В список попали организация стоянок, озеленение территорий, а также создание площадок для детей и для занятия спортом.

 

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