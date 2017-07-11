В 2017 году в 4 дворах Пензы будут установлены детские площадки

В этом году в нескольких дворах областного центра появятся тренажеры, спортивное оборудование и предназначенные для детей игровые комплексы.

Об этом рассказали в пресс-центре мэрии 11 июля 2017 года. Представители городской администрации уточнили, что заявки поступили от жителей домов, находящихся по таким адресам: ул. 8 Марта, 21; ул. Кронштадтская, 1; ул. Антонова, 5, 17а; пр-т Строителей, 77, 81.

Напомним, 6 июля текущего года вышел указ местной власти, которым упорядочено правило участия пензенцев в софинансировании вспомогательного списка работ по такой программе, как «Разработка новой городской среды».

В список попали организация стоянок, озеленение территорий, а также создание площадок для детей и для занятия спортом.