Владелец бургерной на улице Володарского в Пензе оштрафован на 1 тыс руб

Сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали хозяина бургерной, расположенной на 1 этаже жилого дома №76 по улице Володарского в Пензе.

Предварительно установлено, что собственника предприятия общепита Bull Beer Burgers привлекли к ответственности за несоблюдение норм санитарного законодательства.

«Шахта вытяжной вентиляционной системы выступает в виде отверстия, которое выходит из кухни учреждения на уровне окон квартир, находящихся на 1 этаже», - заявили в управлении Роспотребнадзора по Пензенскому региону.

В результате владелец заведения фастфуда получил административное наказание в виде штрафа размером 1 тыс. руб.