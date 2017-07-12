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Пенза Лайф Инфо Общество Владелец бургерной на улице Володарского в Пензе оштрафован на 1 тыс руб

Владелец бургерной на улице Володарского в Пензе оштрафован на 1 тыс руб

12.07.2017 12:07 Новости - Общество
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Сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали хозяина бургерной, расположенной на 1 этаже жилого дома №76 по улице Володарского в Пензе.

Владелец бургерной на улице Володарского в Пензе оштрафован на 1 тыс руб

Предварительно установлено, что собственника предприятия общепита Bull Beer Burgers привлекли к ответственности за несоблюдение норм санитарного законодательства.

«Шахта вытяжной вентиляционной системы выступает в виде отверстия, которое выходит из кухни учреждения на уровне окон квартир, находящихся на 1 этаже», - заявили в управлении Роспотребнадзора по Пензенскому региону.

В результате владелец заведения фастфуда получил административное наказание в виде штрафа размером 1 тыс. руб.

 

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Владелец бургерной на улице Володарского в Пензе оштрафован на 1 тыс руб

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