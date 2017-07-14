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Пенза Лайф Инфо Общество Жительницу Наровчатского района трижды ловили нетрезвой за рулем

Жительницу Наровчатского района трижды ловили нетрезвой за рулем

14.07.2017 17:34 Новости - Общество
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Наровчатским судом объявлен вердикт в отношении 41-летней жительницы с. Мелюковка, которая водила машину в состоянии алкогольного опьянения.

Жительницу Наровчатского района трижды ловили нетрезвой за рулем (фото: 58.мвд.рф)

Гражданку уже 2 раза наказывали – за управление автомобилем в пьяном виде и нежелание проходить медицинское освидетельствование на предмет опьянения. Ее штрафовали на 30 тыс. руб., лишали водительского удостоверения на 1,5 года, арестовывали на 10 суток и назначали 180 часов обязательных работ.

Однако эти наказания не помогли – в мае 2017 года женщина опять села за руль пьяной и была остановлена инспектором ДПС.

Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил автоледи 240 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом в течение 2 лет.

 

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