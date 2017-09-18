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Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе сын погибшего в автомобильной аварии мужчины получит 500 тыс руб компенсации

В Пензе сын погибшего в автомобильной аварии мужчины получит 500 тыс руб компенсации

18.09.2017 14:09 Новости - Общество
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Ленинский суд объявил вердикт о возмещении моральной травмы пензенцу, отец которого скончался в ДТП с автобусом.

В Пензе сын погибшего в автомобильной аварии мужчины получит 500 тыс руб компенсации

Осенью 2016 года Бессоновский суд признал шофера автомобиля, перевозившего пассажиров, виновным в происшествии. Но тот посчитал, что ответственным за инцидент является и работодатель.

Поскольку в тот момент между ответчиком и ООО «Вектор-Авто» был заключен договор, суд решил, что возместить истцу ущерб обязан собственник источника опасности.

Сын погибшего отца заявил, что до сих пор не может смириться с утратой и востребовал 2 млн. руб. компенсации.

Т.к. названная сумма не была аргументирована, суд приказал взыскать с ООО «Вектор-Авто» в пользу пострадавшего 0,5 млн. руб.

 

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