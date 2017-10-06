В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек

5 октября 2017 года в Пензе был осуществлен межведомственный рейд по предприятиям общепита Первомайского района.

В пресс-центре мэрии отметили, что в рейде участвовали чиновники и полицейские. Цель мероприятия заключалась в выявлении несоблюдения законодательства.

При проверке кафе-бара «Минутка», бара «Околица» и кафе «Избушка» нарушений госслужащие не зафиксировали.

Посетив кальянную «Мята», расположенную на улице Калинина, правоохранители потребовали посетителей показать удостоверяющие личность документы.

В итоге в одной из компаний были выявлены несовершеннолетние девушки, которых впоследствии отвезли в полицию для выполнения профилактических бесед.