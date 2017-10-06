Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Пенза Лайф Инфо Общество В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек

В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек

06.10.2017 17:43 Новости - Общество
Теги:

5 октября 2017 года в Пензе был осуществлен межведомственный рейд по предприятиям общепита Первомайского района.

В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек (фото: penza-gorod.ru)

В пресс-центре мэрии отметили, что в рейде участвовали чиновники и полицейские. Цель мероприятия заключалась в выявлении несоблюдения законодательства.

При проверке кафе-бара «Минутка», бара «Околица» и кафе «Избушка» нарушений госслужащие не зафиксировали.

Посетив кальянную «Мята», расположенную на улице Калинина, правоохранители потребовали посетителей показать удостоверяющие личность документы.

В итоге в одной из компаний были выявлены несовершеннолетние девушки, которых впоследствии отвезли в полицию для выполнения профилактических бесед.

 

Новости общества

В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек

В Пензе в кальянной на улице Калинина полицейские задержали несовершеннолетних девушек
06.10.2017 17:43
В Пензе провели рейд по предприятиям общественного питания.
В Пензе сын погибшего в автомобильной аварии мужчины получит 500 тыс руб компенсации

В Пензе сын погибшего в автомобильной аварии мужчины получит 500 тыс руб компенсации

18.09.2017 14:09
Сын мужчины, скончавшегося в результате ДТП, получит компенсацию.
В Пензе на набережной Суры включат подсветку по периметру смотровой площадки

В Пензе на набережной Суры включат подсветку по периметру смотровой площадки

13.08.2017 19:30
Виктор Кувайцев проинспектировал работу на набережной реки Суры.
В новой серии «Пусть говорят» роль ведущего исполнил Дмитрий Борисов

В новой серии «Пусть говорят» роль ведущего исполнил Дмитрий Борисов

13.08.2017 17:05
Ведущим нового эпизода «Пусть говорят» стал журналист Дмитрий Борисов.
Все новости общества

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 