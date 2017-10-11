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Пенза Лайф Инфо Общество Суд взыскал 93 млн руб с ООО «Инвест-Евро-Пенза» за землю под ТРК «Коллаж»

Суд взыскал 93 млн руб с ООО «Инвест-Евро-Пенза» за землю под ТРК «Коллаж»

11.10.2017 17:50 Новости - Общество
Теги:

Суд Поволжского округа заставил ООО «Инвест-Евро-Пенза» (ТРК «Коллаж») уплатить городской мэрии 93 млн. руб. долга за аренду.

Суд взыскал 93 млн руб с ООО «Инвест-Евро-Пенза» за землю под ТРК «Коллаж»

Соответствующее решение было объявлено 10 октября 2017 года.

«В оставшейся части (около 9 млн. руб.) дело будет вновь изучено с целью определения размера ставок рефинансирования, которые подлежат использованию в вычислении арендной платы», - отметили в пресс-центре администрации.

В октябре 2015 г. стало известно, что ООО «Инвест-Евро-Пенза» выплачивает аренду за землю, находящуюся под ТРК «Коллаж», не согласно ее фактическому применению, а по ставке, которая предусмотрена под возведение объекта.

В январе 2016 г. Управление муниципальной собственности мэрии Пензы обратилось в региональный Арбитражный суд. Точку в разногласии поставили лишь сейчас.

 

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Суд взыскал 93 млн руб с ООО «Инвест-Евро-Пенза» за землю под ТРК «Коллаж»

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