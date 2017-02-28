В Пензе состоится этап KFC BATTLE 2017

В Пензе началась бесплатная регистрация участников состязаний по футболу и стритболу, проводимых под эгидой KFC BATTLE. Триумфаторы первенства отправятся в Барселону.

Организаторы мероприятия сообщили, что для выигрыша главного приза нужно собрать друзей, пройти до 11 апреля регистрацию на сайте проекта и доказать, что ваша команда лучшая в стране. Отборочная стадия продлится с 11 марта до 13 мая.

В пресс-центре KFC BATTLE отметили, что к участию в соревновании по футболу допускаются команды из 5 игроков и не более 2 запасных. Для юношей предусмотрены такие возрастные группы: 14-16 лет, 17-21 год, 22+. Участвовать могут и женские коллективы, для них действуют следующие возрастные ограничения: 14-25 лет. Команды по стритболу состоят из 3 участников + запасного, возрастные рамки: для юношей 14-19 лет, для девушек 14-25 лет.

Координаторы проекта добавили, что победители квалификационных этапов поедут на областные фестивали, где посоревнуются за путевку на суперфинал, который пройдет в Москве в июле.